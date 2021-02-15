يبدو أن الرسائل الخفية بين الفنانتين ريهام حجاج وياسمين عبد العزيز لم تنتهِ بعد حتى في عيد الحب، فخرجت اتهامات للأولى بتقليد الثانية. وبمجرد نشر حجاج صورتها مع زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة عبر حسابها على إنستغرام، لفت نظر المتابعين طريقة الاحتفال التي بدت مشابهة تماما بصورة ياسمين عبد العزيز مع زوجها الفنان محمد العوضي. وظهرت ريهام حجاج في حضن حلاوة وترتدي ملابس قصيرة من فوق الركبة وبدا متفاهمين لحد كبير، وعلقت قائلة “عيد حب سعيد يا حبي”.

وفي حين هنأها جمهورها بالمناسبة السعيدة ودعوا لهما بالاستقرار، كان الأغلب يتهمها بتقليد ياسمين عبد العزيز حتى في طريقة احتفالها بعيد الحب، فقالت متابعة: “أنت مفيش أي ابتكار عندك خالص، حتى الصور عندك كوبي بسيت”، وأضافت أخرى: “بتحطي نفسك في مواقف بايخة التقليد الأعمى”، وثالثة قالت: “نفس الصور اللي منزلاها ياسمين عبد العزيز، ورابعة أنتي شو ما عملت ياسمين تعملي كوبي منها”.

وكان الفنان أحمد العوضي، قد احتفل بعيد الحب مع زوجته الفنان ياسمين عبد العزيز، وهي تحتضنه في أحدث ظهور لهما عبر حسابه الشخصي بموقع إنستغرام، ليكتفي بإضافة بعض من القلوب الحمراء في هذه المناسبة.

يذكر أن خلافا جرى بين كل من ريهام حجاج وياسمين عبدالعزيز بعدما انفصل محمد حلاوة عنها وتزوج الفنانة ريهام حجاج، وتعرضت الأخيرة لهجوم واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان زواج حلاوة بريهام، واتهمت بأنها خطافة رجالة والسبب وراء الانفصال بينهما. وقالت ريهام على حسابها على إنستغرام: “الناس التافهة اللي اجتهدت عشان تطلع صورة قديمة لكتب كتابي من مجلة وتنشرها على إنها شىء ممكن يضايقني أحب اقولهم اطلاقا”. وأضافت: “كل محاولات التشويه اللي عمالة تحصل لواحدة اتجوزت على سنة الله ورسوله من راجل مطلق أصلًا إن دلت على شئ فتدل على مرض النفوس، ونصيحة للستات الفاضية، مفيش راجل بيتسرق”.