ريهام سعيد تتخذ قرار مفاجئ بعد وفاة هيثم أحمد زكي

اكتر حاجه بتموت الزعل و انا في ناس كتير دايقتني و بتدايقني. سبت الإعلام خالص و لسه محدش سأيبني في حالي ولا إعلاميين و لا صحافه ولا ناس . انا هابعد عن السوشال ميديا عشان متدايقش. الي حصل لي كتير اوي و الظلم كان زياده اوي . انتوا عارفين ان محدش بيتوقف غيري علي فرض اني غلط مع انه محصلش اكيد في ناس تانيه غلطت غيري . مش انا الوحيده الي بغلط بس انا الوحيده الي بنجح و كنا بنفيد بلدنا و شعبها . انا الوحيده الي بتعاقب.و بتحاكم كل شويه قضيه . اتبهدلت و اتسجنت. انا هاقعد مع نفسي فتره طويله عشان اعيش في سلام. احنا حوالينا مرضي كتير اوي. ربنا يشفي الجميع. جمهوري الي بيحبني رجعالكوا تاني بس بعد ما اتقرب لربنا اوي و احاول يبقي عندي طاقه استحمل السخافات و قله الادب الي زي الاستاذ جورج و غيره . موت هيثم خلاني اعرف ان الحزن بيموت . و انا زعلانه من كل حاجه و من كل الناس . كنت مستنيه تقدير اكتر من كده من اهل بلدي. انا تعبت اوي اوي ولا عملت فلوس ولا قعدت مع اولادي ولا حافظت علي صحتي كان كل همي اتقاني لشغلي و سعاده الناس و رضا ربنا. كنت بدي وقتي كله للناس عمري ما قلت غير كلمه الحق الي دايما بتزعل و تطلع الواحد خسران. بس انا فخوره بنفسي جدا . عمري ما تملقت و لا نافقت و لا كذبت عليكوا. من اول فتاه المول الي كنتوا مصممين تطلعوها بطله لغايت اهانه التخان الي الوحيده الي فكرت اعالجهم و وا عملهم عمليات مجانا من غير حتي تبرعات.وو عدت اني مش هاسيب واحد تخين زعلانه و متدايقه مكنتش مستنيه تقدير بس احساس الظلم وحش اوي . حسنا الله و نعم الوكيل و لن يصح الا الصحيح في الاخر. حقي راجع. توكلت عليك يا رب