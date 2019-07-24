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ريهام سعيد تعلن عن شفائها بـ “معجزة”!

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ريهام سعيد

اعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن شفائها والسماح لها بالعودة الى حياتها الطبيعية.

وقالت ريهام سعيد في تدوينة عبر حسابها على انستغرام: “الدكتور سمح لي بالعوده لحياتي الطبيعيه. و بيقول لي ده حصل معجزه. المعجزه دي حصلت بدعاءكم. بجد شكرا”.

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الدكتور سمح لي بالعوده لحياتي الطبيعيه. و بيقول لي ده حصل معجزه. المعجزه دي حصلت بدعاءكم. بجد شكرا. للتوضيح الدكتور سمح لي بالحركه لان ابتدا يظهر اعراض اكتاءب شديد و محطوطه تحت الملاحظه ٣ شهور.

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وتابعت ريهام سعيد: ” للتوضيح الدكتور سمح لي بالحركه لان ابتدا يظهر اعراض اكتاءب شديد و محطوطه تحت الملاحظه ٣ شهور.”

يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد كانت تعاني من إصابتها ببكتيريا في الأنف أجرت على إثرها عملية جراحية.

ونشرت ريهام عقب إعلان مرضها وصيتها وقالت: “حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدا”.

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