ريهام سعيد تعلن عن شفائها بـ “معجزة”!

الدكتور سمح لي بالعوده لحياتي الطبيعيه. و بيقول لي ده حصل معجزه. المعجزه دي حصلت بدعاءكم. بجد شكرا. للتوضيح الدكتور سمح لي بالحركه لان ابتدا يظهر اعراض اكتاءب شديد و محطوطه تحت الملاحظه ٣ شهور.