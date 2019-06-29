ريهام سعيد تنشر وصيتها بعد إصابتها بمرض خطير

نشرت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة ناشدت بها جمهورها بالدعاء لها في أول تعليق لها بعد إعلان إصابتها بمرض خطير في وجهها .

احتوت الصورة على بعض الكلمات التي تبدو ك ” وصية ” من ريهام سعيد قائلة : ” الأولى و الأخيرة حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات سامحوني جميعكم فالدنيا أصبحت مخيفة فالموت لا يستأذن أحد ” .

ويأتي ذلك بعد أن تبين إصابتها بميكروب خطير في الوجه خضعت على إثره لجراحة عاجلة لمحاولة السيطرة على الانتشار السريع لهذا الميكروب خوفا من وصوله إلى المخ والأنسجة الحيوية في الرأس مما يهدد حياتها .

ومن المقرر أن تخضع لعلاج مكثف خلال الفترة المقبلة .. وشدد عليها الأطباء بالراحة التامة لمدة شهر كامل وعدم الظهور نهائيا عبر برنامجها ومنع الزيارات عنها لحين السيطرة على الوضع .

وتفاعل عدد كبير من محبين ريهام سعيد ومتابعيها على الصورة متمنين لها الشفاء العاجل .