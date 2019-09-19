ريهام سعيد عن سخرية مروان يونس منها: يا خسارة على النخوة والرجولة

بقسوة كبيرة ردت الإعلامية الموقوفة عن العمل ريهام سعيد، على سخرية المذيع مروان يونس منها في أحد الفيديوهات السابقة، التي اعتاد على بثها عبر صفحته الشخصية في “فايسبوك”، على خلفية تصريحاتها عن مرضى السمنة والتي أدت لإيقافها عن العمل.
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اول مره اشوف الخبر ده دلوقتي. بعيدا عن ان في ناس ماتفرجتش علي الحلقه و لا عرفت اني قعدت اعيد الكلام الي اتقال في التقرير من الناس مرضي السمنه الي فوق الميتين ك.الي كنت بعالجهم في نفس الحلقه بجراحات حتي لو انا قلت كلمتين تقال عشان خايفه علي الناس.او حتي لو في ناس اعتبرت اني اساءت التعبير . ده ايه ده. ده المفروض زميل؟ لا معلش ده المفروض راجل. واحد يتمني السجن لام ل تلات اولاد؟ انت تعرف ايه هو السجن؟ واللهي ما قادره اصدق اخلاقك ولا تربيتك . يا خساره علي النخوه و الرجوله. هزر و ضحك الناس يا ابو قلب اسود. حسبي الله و نعم الوكيل . الدنيا دواره يا بهلوان.الي بتتكلم عليها دي عملت حاجات و حلقات انت ماتعرفش تعمل ربعها. السجن ده للي زيك الي ملوش لازمه ووجوده زي عدمه. الإعلام الي انت عايزه الي كله تريقه علي الفساتين و علي خلق الله يا هايف. اعلام ايه. اش فهمك انت في الإعلام. ما هو الغلط مش عليك . ما هي اتذكرت في القرآن. الايه اتقلبت
نشرت ريهام صورة للخبر مؤكدة أنها فوجئت برؤية خبر سخرية مروان يونس منها، وعلقت عليه قائلة: “أول مرة أشوف الخبر ده دلوقتي، بعيداً عن إن في ناس ماتفرجتش على الحلقة ولا عرفت إني قعدت أعيد الكلام اللي اتقال في التقرير من الناس مرضى السمنة اللي فوق 200 ك، حتى لو أنا قولت كلمتين تقال عشان خايفة على الناس، ده إيه ده، ده المفروض زميل؟ لا معلش ده المفروض راجل”.
وتابعت: “واحد يتمنى السجن لأم لتلات أولاد؟ أنت تعرف إيه هو السجن؟ والله ما قادرة أصدق أخلاقك ولا تربيتك، يا خسارة على النخوة والرجولة. هزر وضحك الناس يا أبو قلب أسود، حسبي الله ونعم الوكيل، الدنيا دوارة يا بهلوان، اللي بتتكلم عليها دي عملت حاجات وحلقات أنت ماتعرفش تعمل ربعها. السجن ده للي زيك اللي ملوش لازمة ووجوده زي عدمه”.