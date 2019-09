ريهام سعيد عن سخرية مروان يونس منها: يا خسارة على النخوة والرجولة

View this post on Instagram

اول مره اشوف الخبر ده دلوقتي. بعيدا عن ان في ناس ماتفرجتش علي الحلقه و لا عرفت اني قعدت اعيد الكلام الي اتقال في التقرير من الناس مرضي السمنه الي فوق الميتين ك.الي كنت بعالجهم في نفس الحلقه بجراحات حتي لو انا قلت كلمتين تقال عشان خايفه علي الناس.او حتي لو في ناس اعتبرت اني اساءت التعبير . ده ايه ده. ده المفروض زميل؟ لا معلش ده المفروض راجل. واحد يتمني السجن لام ل تلات اولاد؟ انت تعرف ايه هو السجن؟ واللهي ما قادره اصدق اخلاقك ولا تربيتك . يا خساره علي النخوه و الرجوله. هزر و ضحك الناس يا ابو قلب اسود. حسبي الله و نعم الوكيل . الدنيا دواره يا بهلوان.الي بتتكلم عليها دي عملت حاجات و حلقات انت ماتعرفش تعمل ربعها. السجن ده للي زيك الي ملوش لازمه ووجوده زي عدمه. الإعلام الي انت عايزه الي كله تريقه علي الفساتين و علي خلق الله يا هايف. اعلام ايه. اش فهمك انت في الإعلام. ما هو الغلط مش عليك . ما هي اتذكرت في القرآن. الايه اتقلبت