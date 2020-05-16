نشرت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” للمنتج المصري ” تامر مرسي ” صاحب شركة ” سينرجي ” موجهة له من خلالها رسالة شكر على أعماله المتميزة ومجهوده خلال الموسم الرمضاني الحالي .

فكتبت في تعليقها على الصورة : ” تامر مرسي اشتغلت معاه واختلفنا كتير ومكنتش أعرف إن كل الجبل ده شايله علي أكتافه .. الراجل ده لازم نقدم له كل التحية لأن هو اللي أنتج كل المسلسلات اللي إنتوا معجبين بيها دلوقتي وحديثكوا طول الوقت عنها ” .

وتابعت : ” ركزنا في الممثلين والمخرجين ونسينا إن من غير إنتاج محترم بيختار أعمال محترمة وبيقدم كل الأدوات للممثلين والمخرجين عشان يبدعوا و يقدموا لنا اللي احنا شايفينه دلوقتي .. صور وأنتج وعرض في وقت عصيب وكان بيطالب إنه يوقف تصوير عشان التجمعات ” .

وأضافت ريهام سعيد : ” صمم والناس كلها عرضت حياتها للخطر لإسعادكوا .. تخيلوا وسط الزهق ده مفيش مسلسلات أو مفيش مسلسلات تشد وقيمة كان نفسيتنا هتكون إزاي .. أيوه هو شهر عبادة لكن بعد ما نتعبد الوقت اللي كنا بنتزاور فيه وبنشتغل فيه وبنخرج فيه كان هايتملي إزاي ” .

واستكملت : ” تامر مرسي وراه جهاز محترم ودولة محترمة وراه ساعدته كتير على إتمام المهمة من أصغر عامل في اللوكيشن لمديرين إنتاج لملابس وماكياج وإضاءة شكرا ..بقول من قلبي شكرا و بقول إن هناك جندي مجهول إسمه الأستاذ تامر مرسي يجب كل فنان تألق السنة دي يقول له شكرا ” .

واستطردت : ” واجب علينا كلنا نقولك شكرا على المجهود الجبار وشكرا على احترام عقولنا وشكرا على إنك كنت عامل مساعد إن نفسيتنا ماتتعبش .. مصر بتنتج وبتحاول تعيش طبيعي في أوحش الظروف .. تحيا مصر ” .

واختتمت ريهام سعيد رسالتها كاشفة عن إقدامها على العمل خارج مصر خلال الفترة المقبلة فقالت : ” معلومة أنا قررت أشتغل بره مصر وهتكون عودتي قوية جدا بإذن الله تعالي ” .