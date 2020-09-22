نشرت الفنانة “ريهام عبد الغفور” عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام” أحدث صورة ظهرت فيها مع مجموعة من صديقاتها المحجّبات، لتردّ بتلك الصورة على الإعلامية “رضوى الشربيني” حين خاطبت المحجبات بأنهن أفضل من الغير محجبات، وأرفقتها ريهام بالتعليق قائلة: “صورة بعنوان الاختلاف لا يفسد للود قضية”.

وما إن نشرت الصورة حتى انهالت عليها التعليقات وأكثرها استغرب كلمة الاختلاف التى كتبتها ريهام فى تعليقها على الصورة، حيث كتب كثيرون: “أين الاختلاف؟!”، وهو الأمر الذى دفع الفنانة ريهام عبد الغفور للرد على أغلب التعليقات التى جاءتها وتوضيح مقصدها لهم.

في سياقٍ آخر، احتفلت ريهام عبد الغفور بعيد ميلادها، منذ أيام، حيث تلقت عددا من المعايدات والتهاني، كما شاركت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام بعض الصور التي لاقت تفاعلاً كبيرًا بين المتابعين. ووجهت ريهام عبد الغفور رسالة إلى جمهورها قائلة: “كل سنة في العمر بتعدي الواحد أولوياته بتتغير ونظرته للحياة بتختلف وبيقدر أكتر النعم اللي عنده.. شكرًا لكل الناس اللي افتكرتني في عيد ميلادى”.

وعلي الصعيد الفنى، يذكر أن آخر أعمال ريهام عبد الغفور الدرامية “مسلسل زي الشمس” الذي تم عرضه في رمضان قبل الماضي عام 2019، وحقق نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. شارك في بطولة “زي الشمس”، عدد من الفنانين منهم الفنان أحمد مالك، ليلي عز العرب، جمال سليمان، مريم الخشت، ياسين أمير، داليا الخولي، ملك حسن، أحمد داود، سوسن بدر، محمد لطفي شاهين، محمد علاء، دينا الشربيني، وعدد من النجوم الآخرين، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وتأليف مريم نعوم.