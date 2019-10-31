ريهام عبد الغفور تهاجم متابعة انتقدتها لاستخدامها حديث نبوي : ” ربنا اللي بيحاسب مش حضرتك “

نشرت الفنانة المصرية ” ريهام عبد الغفور ” صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” من حضورها لإحدى المحاضرات عن التمثيل التي شاركت بها مع مجموعة من الشباب في بداية طريقهم الفني .
وكتبت ريهام عبد الغفور في تعليقها على الصورة قائلة : ” إمبارح وأنا بستعد لحوار مع شباب في بداية مشواره الفني وحكيت لهم عن تجربتي الشخصية في مجال التمثيل .. أول مرة أعمل شبه محاضرة عن التمثيل بس كان كلام من القلب مفيهوش أي تنظير .. وأتمنى أكون كنت مفيدة ولو شوية صغيرين .. خير الناس أنفعهم للناس ” .
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إمبارح وأنا بستعد لحوار مع شباب في بداية مشواره الفني وحكتلهم عن تجربتي الشخصية في مجال التمثيل.. أول مره أعمل شبه محاضره عن التمثيل بس كان كلام من القلب مفيهوش اي تنظير وأتمني أكون كنت مفيدة ولو شويه صغيرين❤️# خير الناس أنفعهم للناس..# acting studio @mrahmostudios
وتفاعل متابعي ومحبي ريهام عبد الغفور على الصورة الخاصة بها معبرين عن حبهم لها ومتمنين لها المزيد من النجاح والتألق .
ولكن جاءت إحدى المتابعات بتعلق تنتقد فيه الوسط الفني وطلبت من ريهام التوقف عن الاستشهاد بأحاديث أو آيات من القرآن لأنه أمر غير لائق .. حيث كتبت في تعليقها : ” خير الناس أنفعهم للناس عشان نفعتيهم وأقنعتيهم بمجال التمثيل ؟ بلاش نستشهد بأحاديث وآيات على حاجة عك وحرام ومعاصي وفتنة كبيرة أوي ” .
لترد ريهام عبد الغفور بإنفعال على التعليق فقالت : ” والله ربنا هو اللي بيحاسب مش حضرتك ولو أنت شايف التمثيل حرام والممثلين خطائين فأعتقد أحسن عدم متابعتهم عشان متاخدش ذنوب ” .