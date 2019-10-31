ريهام عبد الغفور تهاجم متابعة انتقدتها لاستخدامها حديث نبوي : ” ربنا اللي بيحاسب مش حضرتك “

نشرت الفنانة المصرية ” ريهام عبد الغفور ” صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” من حضورها لإحدى المحاضرات عن التمثيل التي شاركت بها مع مجموعة من الشباب في بداية طريقهم الفني .

وكتبت ريهام عبد الغفور في تعليقها على الصورة قائلة : ” إمبارح وأنا بستعد لحوار مع شباب في بداية مشواره الفني ‏وحكيت لهم عن تجربتي الشخصية في مجال التمثيل .. أول مرة أعمل شبه محاضرة عن التمثيل بس كان كلام من ‏القلب مفيهوش أي تنظير .. وأتمنى أكون كنت مفيدة ولو شوية صغيرين .. خير الناس أنفعهم للناس ” .

وتفاعل متابعي ومحبي ريهام عبد الغفور على الصورة الخاصة بها معبرين عن حبهم لها ومتمنين لها المزيد من النجاح والتألق .

ولكن جاءت إحدى المتابعات بتعلق تنتقد فيه الوسط الفني وطلبت من ريهام التوقف عن الاستشهاد بأحاديث أو ‏آيات من القرآن لأنه أمر غير لائق .. حيث كتبت في تعليقها : ” خير الناس أنفعهم للناس عشان نفعتيهم وأقنعتيهم بمجال التمثيل ؟ ‏بلاش نستشهد بأحاديث وآيات على حاجة عك وحرام ومعاصي وفتنة كبيرة أوي ” .

لترد ريهام عبد الغفور بإنفعال على التعليق فقالت : ” والله ربنا هو اللي بيحاسب مش حضرتك ولو أنت شايف التمثيل حرام ‏والممثلين خطائين فأعتقد أحسن عدم متابعتهم عشان متاخدش ذنوب ” .