ريهام عبد الغفور تهاجم متابعة انتقدتها لاستخدامها حديث نبوي : ” ربنا اللي بيحاسب مش حضرتك “

إمبارح وأنا بستعد لحوار مع شباب في بداية مشواره الفني وحكتلهم عن تجربتي الشخصية في مجال التمثيل.. أول مره أعمل شبه محاضره عن التمثيل بس كان كلام من القلب مفيهوش اي تنظير وأتمني أكون كنت مفيدة ولو شويه صغيرين❤️# خير الناس أنفعهم للناس..# acting studio @mrahmostudios