اتُهمت النجمة “ريهانا” بالإهانة الثقافية والدينية من قبل معجبيها على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد ارتدائها قلادة لاله هندوسي في احدى الصور التي ظهرت فيها وهي عارية الصدر.

واثارت المغنية البالغة من العمر 32 عاماً غضب المتابعين بعد نشرها صورة لها وهي عارية الصدر بينما كانت تروّج لعلامتها التجارية Savage X Fenty.

ولكن المثير للجدل هو ارتدائها قلادة على شكل الإله الهندوسي غانيشا والذي اعتبره العديد من الهندوسيين أنها تهين دينهم لأنها ارتدته وهي عارية الصدر.

rihanna did this on the day of ganesh jayanti celebrities like her have no respect for us absolutely disgusting https://t.co/LTKG1uAvl6 — ooom (@skrrttt01) February 15, 2021

وطالب بعض الهندوس خلال موقع “تويتر” بإزالة الصورة من حسابها الشخصي للإدّعاء بأنها ملابس غير محترمة لدين الهندوس، بينما أصرّ البعض الآخر على أن ملابس المغنية تمثّل الموضة لعصرنا الحالي.