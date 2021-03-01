احتفلت الممثلة العمانية المقيمة في السعودية زارا البلوشي بحفل زفافها، وخطفت الأنظار بفستان زفاف أنيق وإطلالة خطفت قلوب محبيها اللذين تفاعلوا معها في التعليقات.

وظهرت زارا البلوشي بإطلالة ساحرة، مرتدية فستان زفاف حمالات مطرز أنيق، واعتمدت في إطلالتها على مكياج هادئ ناسب ملامحها وتسريحة شعر ملموم توجتها بطرحة زفاف أكسبتها طلة مميزة.

الجدير بالذكر أن هذا هو الزواج الثاني وليس الأول في حياة زارا البلوشي حيث تزوجت من قبل بالمخرج السعودي سمير عارف وذلك في مارس 2014 بحضور عدد من المشاهير حيث أقامت زارا وقتها حفل مخصص للسيدات والمشاهير من زميلاتها فحسب،

وكانت قد تعرفت عليه خلال تصوير مسلسل أنا آسف. إلا أن زارا البلوشي أعلنت في أغسطس 2018 خبر طلاقها حيث أعلنت عن الأمر بطريقة غير مباشرة عند سؤال أحد المتابعين لها عن زوجها حيث أكدت أنها انفصلت عنه وحاولت أن تروي بعض تفاصيل هذا الطلاق لكن سرعان ما حذفتها قبل تداولها بشكل واسع.