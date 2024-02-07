شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها مقطع فيديو جديدا لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام“.

ومزحت الفنانة ياسمين عبد العزيز باستخدام الفلتر الذي يظهرها كأنها تبكي؛ في الوقت الذي ظن فيه المحيطين بها بأنها تبكي بشكل حقيقي في كواليس تصوير إحدى الحملات الدعائية.

مقطع فيديو لياسمين عبدالعزيز

وعلّق الجمهور على الفيديو، زعلانه ليه؟، كثير مهضومة.. بنحبك يا ياسمين.. منورة الدنيا”، وغيرها من التعليقات.

وأصبحت الفنانة ياسمين عبد العزيز الأكثر بحثًا في مواقع التواصل الاجتماعي، منذ بداية 2024 حينما خرجت خبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف بتصريح مفاجئ، قالت فيه إنها تتوقع انفصالها عن الفنان أحمد العوضي.

انفصال مفاجئ عن أحمد العوضي

فور إعلان ليلى عبد اللطيف توقع انفصال ياسمين عبد العزيز والعوضي، كان ذلك بمثابة صدمة كبيرة للجمهور، ولم يصدق توقعاتها أحد، حتى العوضي وياسمين حينما تم سؤالهما عن هذا التوقع، قالا «كذب المنجمون ولو صدفوا».

لكن على الرغم من كل هذا فوجئ الجميع مساء يوم 16 يناير الذي كان يصادف يومها عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز، بإعلان الثنائي انفصالهما فكتبت ياسمين أولًا عبر إنستجرام الخاص بها، أنه تم الطلاق بشكل رسمي، في خبر أثار ضجة كبيرة، لأنه كان على غير المتوقع، وتحققت نبوءة ليلى عبد اللطيف.

وجه دعائي لإحدى شركات الألماس

بعد إعلان ياسمين عبد العزيز انفصالها ظهرت كوجه دعائي لإحدى ماركات الألماس العالمية، ونشرت عدة صور وفيديوهات من هذا الإعلان، والذي تصدرت وقتها التريند بعنوان أول ظهور لياسمين عبدالعزيز بعد انفصالها.

ياسمين تزور العوضي رغم الانفصال

منذ أيام ضربت النجمة ياسمين عبدالعزيز، مثالا في الانفصال عن شريك الحياة بالود والاحترام، وذلك حينما تعرض النجم أحمد العوضي لوعكة صحية دخل وقتها المستشفى، ومكث هناك 4 أيام، ووقتها كانت أول الزائرين له في المستشفى هي طليقته ياسمين عبد العزيز، وهذا ما أكده العوضي في تصريحات تليفزيونية، قائلًا: «ياسمين مسابتنيش لحظة».

الذهاب لبيت الله

آخر الأسباب التي جعلت ياسمين عبد العزيز تتصدر التريند، هي الصور التي نشرتها منذ أيام من داخل بيت الله الحرام، حيث تؤدي مناسك العُمرة.

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