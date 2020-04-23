نشر الفنان المصري ” زكي فطين عبد الوهاب ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” كشف من خلاله عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة كادت أن تفقده حياته لولا إنقاذ أحد جيرانه له .

فكتب قائلا : ” أنا تعبت قوى إمبارح وجاري أنقذني .. دخلت أنام على 12 وصحيت مفزوع دايخ ومش قادر أخد نفسي .. ضغطي كان 72 على 42 والنبض كان 101 في الدقيقة حسيت إني هموت ” .

وتابع : ” تاني مرة أحس كده بعد 28 يناير 2011 وإحنا على كوبري الجلاء في طريقنا لميدان التحرير .. الحمد لله إن جاري كان صاحي وجابلي دوا من الأجزخانة يرفع الضغط فى النهاية .. الصحة الصحة الصحة وملعون أبو الفلوس ” .