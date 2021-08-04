انتقد الفنان ” زكي فطين عبد الوهاب ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” فيلم ” البعض يذهب للمأذون مرتين ” للفنان ” عادل إمام ” على الرغم من مرور 43 عاما على عرضه .

حيث أشار زكي فطين عبد الوهاب إلى أنه شاهد الفيلم مؤخرا وأعرب عن إندهاشه من تصنيفه كفيلم كوميدي ونجاحه وقت عرضه .

فكتب في منشوره : ” بالصدفة اتفرجت على فيلم “البعض يذهب للمأذون مرتين” بطولة ” عادل إمام ونور الشريف وميرفت أمين” ” .

وتابع الفنان زكي فطين عبد الوهاب : ” المفنرض إنه فيلم كوميدى .. ومش قادر افهم نجح وقتها ازاى؟ .. الله يرحمك يا فطين يا عبد الوهاب ” .