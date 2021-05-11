حلت الفنانة البحرينية ​زهرة عرفات ضيفة على برنامج “سراي” يوم الأربعاء والذي يبث عبر ​شاشة ATV​ الكويتية حيث تحدثت عن عدد من المواضيع المنوعة.

وبيّنت عرفات سبب قولها المثير للجدل بأنها نجمة البحرين الأولى فقالت :”إنها صرحت بذلك رداً على بعض الأشخاص، وأن الجملة خرجت منها بالصدفة”، شارحة أن الأمر أحدث ضجة واسعة بين جمهورها فاضطرت لعدم التراجع عنه كونها كانت مُستَفزة عندما أدلت به، موضحة أنها لا تقصد ذلك، باعتبارها أن الألقاب لا تهم ولا تؤثر في شيء، ولاسيما عندما يكون الدور فارغاً.



وعن كيفية المحافظة على رشاقتها، أكدت النجمة البحرينية أنها اتبعت نصيحة أحد الأطباء، والذي نصحها بخسارة كيلوغرامين من وزنها كل عام، موضحة أنها تقوم بذلك بهدف المحافظة على لياقتها البدنية، لاسيما أنها بلغت عامها الواحد والخمسين، كاشفة أنها تختار الآن أدواراً تتناسب مع عمرها الحقيقي.

وعن مشهد قبلة الفأر في احد اعمالها، أوضحت زهرة عرفات ان المشهد كان حقيقي وقالت “انا اتفقت مع الممثل اللي معاي قلتله بس يجي صوب حلقي شيله كان ما يشيله اكتشفت اني انا بسته بس كيوت ترى”.

وتابعت “هي والكاميرا دايرة عادي ممكن يصير شي وايد قوي يمكن تنكسر رجلك وما تحس”.