زواج منى هلا في حفل بسيط وهذه جنسية عريسها الذي أشهر إسلامه من أجلها

احتفلت الفنانة منى هلا بزواجها في حفل بسيط أقامته في مصر، لتعلن الخبر زميلتها الفنانة سلوى محمد علي عبر حسابها على الفيس بوك

ونشرت سلوى محمد علي صورتين من حفل زفاف منى هلا، وكشفت في تعليقها أن عريسها ويدعى توماس أعلن اسلامه في مصر وتزوجها في حفل بسيط في القاهرة.

وبدا حفل زفاف منى هلا بسيط للغاية، فارتدت فستاناً أبيض اللون مزين من المنتصف، مع اكتفائها بقالب حلوى واحد قامت بتقطيعه مع عريسها، واعتمدت على مكياجها المعتاد وتسريحة شعرها العادية.

وكانت منى هلا تنشر صورها مع توماس على حسابها على انستقرام معلنة للجميع عن قصة حبهما، كما إنها كشفت في إحدى المرات لمتابعيها إنه يحمل الجنسية التشيكية.

المصدر: layalina.com

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