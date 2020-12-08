تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنان المصري “أحمد سعيد عبد الغني” كان قد نشرها في وقت سابق عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات “إنستجرام”، حيث ظهر فيها برفقة زوجته التي لفتت الأنظار بجمالها ورقتها، وركّزت علي هذا الكثير من تعليقات المتابعين.

وخلال الصورة كشف أحمد سعيد عبد الغني للمرة الأولى عن صورة لزوجته، ووصف زوجته بـ”حياتي” من خلال تعليق الذي كتبه على الصورة. وتفاعل الجمهور مع الصورة بشكل كبير وتغزلوا في جمال زوجته الطبيعي، وتمنوا لهما حياة سعيدة، بينما ذهب الفريق الآخر بالتعليق على شعره الأبيض الذي يظهره وكأنه تقدم في العمر بشكل كبير.

الفنان أحمد سعيد عبد الغنى وزوجته بتول

يُشار إلي أن الفنان أحمد سعيد عبد الغني متزوج منذ عام 2013 من زوجته ”بتول”، ولديه منها إبنة واحدة سمها “لي لي”. والتى تبلغ من العمر حالياً 6 سنوات، وتعد “صورة طبق الأصل” منه.

صورة من حفل زفاف أحمد سعيد عبد الغني عام 2013

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعيد عبد الغني “مسلسل الوجه الآخر” بطولة ماجد المصري،، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيري، محمدعلى رزق، أحمد سلامة، مادلين طبر، دنيا المصرى، أيمن عزب، عماد رشاد، رانيا شاهين، مفيد عاشور، وحنان سليمان، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

ويتناول المصرى ضمن أحداث المسلسل الذى تبلغ حلقاته 45 حلقة، العديد من القضايا المهمة، حيث يناقش صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة، وخلال أحداث “الوجه الآخر” يجسد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان في شركة والدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل في إطار من التشويق والإثارة.