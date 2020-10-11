تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا مقطع فيديو مصور للفنان المصري أمير كرارة وزوجته وإبنته “ليلي” وهما تحتفلان معه بعيد ميلاده الـ 43 وظهرتا بالمقطع تغنيان له أمام تورتة عيد الميلاد. وتفاعل الكثيرون من محبي كرارة مع إطلالته مع زوجته وإبنته وتمنوا له حياة سعيدة مع أسرته وحرص العديد منهم علي تهنئته بعيد ميلاده .

وتلقي الفنان أمير كرارة عدد كبير من التهاني بمناسبة عيد ميلاده، إذ حرصت شقيقته “نسرين” العروس المتزوجه منذ عدة أيام علي تهنئة أخيها برسالة مليئة بالمحبة. كما حرص عدد من الفنانين علي تهنئة كرارة، فقال الفنان الكوميدي حمدي الميرغني: “كل سنه وانت كبير بجدعنتك وأخلاقك كل سنه وأنت نجم كبير وأخ أكبر ..حبيبي”، فيما قال الفنان أحمد صلاح حسني شقيق زوجة أمير كرارة: “‏كل سنة وأنت طيب يا أبو سليم.. أخويا الغالي”.

ومن المعروف عن الفنان أمير كرارة محبته الشديدة لأسرته، وتعلّقه الشديد بأبنائه، إذ أنه متزوج من شقيقة الفنان “أحمد صلاح حسني”، ولديه منها ثلاث أبناء هم: سليم 11 سنة، وليلى 8 سنوات، ونيللى ثلاث سنوات ونصف.

وعلي الصعيد الفنى، يتعاون الفنان أمير كرارة مع النجم أحمد السقا فى “مسلسل نسل الأغراب” للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية، حيث تقابل النجمان سوياً فى السينما من خلال فيلمي “هروب اضطرارى” و”حرب كرموز”، مسلسل نسل الأغراب قصة وسيناريو وحوار وإخراج محمد سامى، والمقرر طرحه فى رمضان المقبل 2021، ليبدأ أمير كرارة، فى تغيير جلده بعد مرور 4 سنوات، ليقدم لأول مرة شخصية صعيدية فى الدراما، لتكون محطة جديدة فى حياته الفنية.

كما يستعد أمير للبدء في تصوير عدد من الأعمال السينمائية الجديد خلال الفترة المقبلة، فمن المقرر أن يبدأ أمير كرارة في التحضير لفيلمه الجديد “كازابلانكا 2” الذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم من بينهم مطصفي شعبان واحمد فهمي ونيللي كريم حسب ما اعلن منتج الفيلم وليد منصور.