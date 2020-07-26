دائما ما يحرص الفنان “إدوارد” علي مشاركة جمهوره ومتابعيه عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، بصوراً له مع عائلته والتى تكشف عن مدي أرتباطه الوثيق بهم، خاصة زوجته “فيفيان” التى دائما ما تلفت الانظار بجمالها وبإطلالتها الشبابية التى دائماً ما تثير حيرة المتابعين حول تحديد عمرها الحقيقي .

كما أن إدوارد قد تحدث في لقاء تلفزيونى سابق من خلال “برنامج واحد من الناس” مع الإعلامى المصري “عمرو الليثي” عن علاقته بزوجته وأم إبنيه، حيث قال عنها، إنها زوجة مثالية، وإن أكثر ما جذبه فيها هو تدينها وأخلاقها، موضحًا: ” حضرت خطوبتي على فتاة آخرى، وبعد ذلك انفصلت عن خطيبتي وتعرفت على زوجتي عن طريق صديق مقرب لي متزوجًا من شقيقتها”.

وأضاف إدوارد خلال اللقاء: ” حبيت تدينها وأخلاقها وأدبها، ووالدتي كانت تحبها كثيرًا، وأرى إنها زوجة مثالية، مؤكدًا: ” عمرنا ما شتمنا بعض ولا مدينا إيدينا على بعض”.

وفي السياق الفنى، يُشارك الفنان إدوارد فى أحداث “مسلسل نسل الأغراب” الذى يجمع بين كل من الفنان أحمد السقا و النجم أمير كرارة ومن تأليف وإخراج محمد سامي، والمقرر طرحه فى موسم رمضان المقبل ومن إنتاج سينرجي، وتدور أحداثه فى منطقة الصعيد، ويجسد إدوارد أحد الأدوار الرئيسية فى العمل، خاصة بعد نجاحه فى موسم مسلسلات رمضان 2020، من خلال “مسلسل البرنس” و”مسلسل فرصة تانية”.

وتعد مشاركته في مسلسل نسل الأغراب المرتقب، هي المرة الثانية الذى يجسد فيها إدوارد شخصية صعيدية بعد “مسلسل ولد الغلابة” الذى قدمه مع أحمد السقا وحقق من خلاله نجاح كبير وكان أيضاً من إخراج محمد سامي.