شارك الفنان المصري “مصطفي قمر” عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، صورة له مع زوجته حيث كان يهنئها بمناسبة عيد ميلادها، واحدثت تلك الصورة تفاعلاً واسعاً بين متابعيه، الذين أشادوا بجمال زوجته .

وأرفق قمر تلك الصورة برسالة مليئة بكلمات الحب وجهها إليها، حيث قال: “كل سنة وانتي طيبة يازوجتي الطيبة الغالية انتي مكافأة ربنا ليا ربنا يحفظك ليا وينعم عليكي بكرمه ورضاه زي مابتطبطي علي قلبي دايما عقبال مليون سنة هنا وصحة سعادة وراحة بال وستر يااجمل زوجة في تاريخ البشرية كلها happy birthday Ghadghoda “.

يُذكر أن الفنان مصطفي قمر قد انتهي مؤخرً من تسجيل أحدث ألبوم غنائي له والذي يحمل عنوان “لمن يهمه الامر 2″، و من المقرر طرح الألبوم في شهر يوليو الجاري وسوف تتولي شركة “Arpu Plus” تسويق الألبوم علي المنصات الإلكترونية، ويضم هذا الألبوم 7 أغاني متنوعة و ذات طابع خاص من بينهم أغنيتين دويتو الأولى مع ياسر قمر شقيقه و الثانية مع الفنان ناصر المزداوي .