الصفحة الرئيسية فن زوجة باسم ياخور تغضبه.. شاهدوا ماذا فعلت؟

زوجة باسم ياخور تغضبه.. شاهدوا ماذا فعلت؟

بواسطة -
0 41
bassem yakhour wife rana alharirii

نشرالممثل ​باسم ياخور​ صورة له معلقا عليها انه يحب دمشق فردت عليه زوجته رنا الحريري : “أستاذ باسم أنا كثير كثير معجبة بحضرتك وكثير بحبك وبحب شخصيتك وكثير حلوة الصورة وكثير حلوة السيارة، ممكن ترد على تعليقي بس لحتى اتأكد أنك متواضع”.
وقصدت رنا ان تقلد بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين يرسلون له هذه الرسائل فرد عليها باسم برمز وجه غاضب مع قلوب فهي بطبيعة الحال لم تغضبه في الحقيقة بل يتعاملان مع بعضهما ضمن هذا الموقف الكوميدي الذي يواجهانه كل يوم.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.