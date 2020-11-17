نشرت ” سمر أبو شقة ” زوجة الفنان ” تامر عاشور ” منشورا عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري علقت من خلاله على إعتذار الفنانة ” بسمة بوسيل ” لزوجها الفنان ” تامر حسني ” على خلفية الخلاف الذي وقع بينهما مؤخرا .

وتضمن المنشور صورة للإعتذار وعلقت سمر أبو شقة عليها معربة عن إشادتها بموقف بسمة بوسيل قائلة : ” برافو يا بسمة والله .. أيوة متديش فرصة لأي واحدة رخيصة تشمت فيكي وخصوصا إنهم بقوا كتير ” .

يذكر أن سمر أبو شقة كانت قد كشفت مؤخرا عن تمسكها بقرار الطلاق من زوجها تامر عاشور وإنهما منفصلين منذ عام ونصف .