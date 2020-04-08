حلت الفنانة الأمريكية ” ريتا ويلسون ” زوجة الفنان الأمريكي ” توم هانكس ” ضيفة في برنامج ” كيلي كلاركسون شو ” يوم أمس الثلاثاء والذي يذاع على شبكة ” NBC ” .

وتحدثت ريتا ويلسون خلال الحلقة عن وصيتها التي كشفت عنها لزوجها في الفترة التي كانت تعاني فيها من مرض سرطان الثدي منذ 5 سنوات .

فقالت ريتا أن جلسة كانت قد جمعتها بتوم هانكس ركزت فيها على طريقة وداعها في حال توفت قبله فقالت : ” قلت له إذا حدث شيء وتوفيت قبلك فأريدك فقط أن تعرف أن هناك شيئين أرغب أن تقوم بهما ” .

وتابعت : ” الأول أن تحزن بشكل قوي ودائم ولفترة طويلة .. والشيء الثاني الذي أريده منك عند وفاتي هو إقامة إحتفال غير عادي يروي عنه الناس القصص .. إحتفال به الكثير من الغناء والرقص ” .