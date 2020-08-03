شارك الفنان السوري “جمال سليمان” عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بمجموعه من الصور مع عائلته “شهدت ظهور زوجته “رنا” التى خطفت الأنظار بجمالها الطبيعي وبملامحها الشابة .

فمن المعروف عن الفنان جمال سليمان محبته الكبيرة لعائلته وحرصه الشديد علي مشاركة جمهوره بالعديد من الصور التى تجمعه بهم، ويشار إلي أنه تزوج من زوجته الحالية “رنا محمد سلمان” في عام 2003، وأنجبا طفلًا أسمياه محمد في عام 2009، وذلك للمرة الثانية بعد انفصاله عن زوجته الأولى الممثلة السورية “وفاء موصللي”.

وعلي الصعيد الفنى، يستعد النجم جمال سليمان لبدأ تصوير “مسلسل المخملي” في منتصف شهر أغسطس الجاري، حيث يجسد دور واحداً من بشوات وملاك الأراضى في محافظة المنصورة بمصر، ويظهر متمسكاً بالعادات والتقاليد القديمة ودائماً على خلاف مع أبنائه بسبب مقارنته بين الحياة في القرى وحياة التحضر في المدينة؛ وتدور أحداث هذا المسلسل في إطار درامى مشوق، ويطرح العديد من المشاكل التي تواجهها القرى و المدن من عادات وتقاليد وخلافه .

يُشار إلي أن أخر أعمال الفنان جمال سليمان “مسلسل الحرملك 2″، الذى عرض في شهر إبريل الماضي، إخراج تامر إسحاق، وتأليف سليمان عبد العزيز، ويتناول المسلسل بوصول المماليك إلى السلطة والتحكم بمفاصل المشهد السياسي العام، وإلحاق الهزيمة لأعداء الأمة المفترضين.