تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين والمشاهير علي السوشيال ميديا، مجموعة من الصور للإعلامي الكبير جورج قرداحي، بصحبة عائلته؛ واستطاعت زوجته وأبنائه أن يخطفون الأنظار بشكل كبير بسبب ظهورهم النادر، وتلقى قرداحي الكثير من التعليقات على الصور المنتشرة، والتي تساءلت عن سبب إخفائه لعائلته عن الأضواء طوال الفترات الماضية.

الجدير بالذكر أن الإعلامي جورج قرداحي قد تزوج منذ أكثر من ثلاثين عامًا، وأنجب ثلاثة أبناء، هم: غبريـال وباميلا وباتريسيا، وقد قالت زوجته السيدة “ايدا قرداحي”، في تصريحات سابقة إنها تعيش مع زوجها طوال هذه الأعوام في هدوء وسلام، بالرغم من وجود بعض الأزمات التي تظهر في حياتنا؛ بسبب شهرته الواسعة بالعالم العربي، ولكنها لم تؤثر على حبنا، رغم هذه السنوات الطويلة.

صورة نادرة قبل عدة سنوات للإعلامي اللبناني “جورج قرداحي” مع زوجته وأبنائه

الإعلامي جورج قرداحي مع زوجته وأبنائه

وعلي الصعيد المهني، يقدم الإعلامي اللبناني جورج قرداحي حالياً واحد من البرامج ذات المضمون الهادف وهو “برنامج حافظ ولا فاهم”، الذى يعرض على قناة الحياة المصرية، وأوضح قرداحي في حوار صحفي أجراه قبل يومين، أن البرنامج يتضمن العديد من النقاط المهمة، أبرزها هو أن هناك منظومة جيدة وحديثة للتعليم فى مصر، مشيرًا إلى أن فكرة البرنامج تتم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وشركة سينرجي المنتجة للبرنامج، مضيفًا أن البرنامج يقوم على اختيار الطلاب المتفوقين فى مرحلة الثانوية العامة برعاية الوزارة، ويخضعون للامتحانات فى كل حلقة، وأسئلة لهؤلاء الطلاب، إلى أن يتم الوصول إلى التصفيات، وصولًا بالنهائيات.

وأضاف قرداحي: أن فكرة البرنامج تعتمد على التعليم الحديث والفهم أكثر من الحفظ، حتى تنتج مصر مجموعة من العلماء والمفكرين «فاهمين» وليس حافظين الكتب وخلاص، وهو ما يجعل الطالب مرتبا وقويا فى مرحلة إعداده، لافتًا إلى أن تلك النظرية نادى بها الفلاسفة والاجتماعيون وعلى رأسهم الفيلسوف الفرنسى «مونتن»، فى القرن الـ16، الذى قال: “من الأفضل أن تكون رأس الطالب منظمة أكثر من أن تكون محشوة بالمعلومات”، كما أشار قرداحي أن البرنامج يعمل على تلك الفكرة، ألا وهى قوة الملاحظة والتركيز والتفكير والتحليل.