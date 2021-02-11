تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنان المصري “حمادة هلال” كان قد نشرها في وقت سابق عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات “إنستجرام”، حيث ظهر فيها برفقة زوجته التي لفتت الأنظار بجمالها وحجابها، وركّزت علي هذا الكثير من تعليقات المتابعين.

وخلال الصورة دعا المطرب حمادة هلال لزوجته “أسما” بالشفاء دون الأفصاح عن طبيعة مرضها، من خلال التعليق الذي كتبه على الصورة قائلاً: “يارب يشفي ويحفظك ويباركلي فى عمرك ياحته من قلبي ياام عيالي اسألكم الدعاء اسما الطيبه الحنينه بنت الاصول اللى طول عمرها تفرح الناس وتيجي على نفسها ‏أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكى”، وتفاعل الجمهور مع الصورة بشكلٍ كبير وتغزلوا في جمال زوجته الطبيعي، وتمنوا لها الشفاء العاجل.

في سياقٍ آخر، حرص الفنان حمادة هلال علي نعي الداعية الإسلامية الراحله دكتورة عبلة الكحلاوي ونشر صورتها عبر حسابه الرسمي علي إنستجرام وعلق علي الصورة قائلا “الله يرحمك ياطيبه الله يجعلك من اهل الفردوس ياام الغلابه الطيبين اسألكم الدعاء الدكتوره عبله الكحلاوي البقاء لله”، حيث كان يربطه علاقة صداقة كبيرة بالداعية الراحلة .

وعلي الصعيد الفنى، يستعد الفنان حمادة هلال خلال الفترة الحالية للبدء في تصوير مسلسله الجديد المداح الذي انتهي من تأليفه أمين جمال وسيتتولي إخراجه أحمد سمير فرج وجاري معاينة اماكن التصوير واختيار باقي ابطال العمل، ومن المقرر البدء في تصويره خلال الأيام المقبلة بعد أن ينتهي المخرج أحمد سمير فرج من المرحلة النهائية للمونتاج لمسلسله الدايرة .

وكان أخر اعمال الفنان حمادة هلال اغنية “آية من الجمال” من كلمات الشاعر محمود عليم، وألحان بينو وتوزيع هادي مسرة، وتعاون فيها مع المخرج عادل سرحان. وحصدت الأغنية عدد كبير من المشاهدات بعد طرحها علي المنصّات الموسيقية.