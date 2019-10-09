زوجة حمادة هلال من دون حجاب ولا قبعة.. وموجة من الانتقادات القاسية

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة للفنان المصري حمادة هلال وزوجته أسماء سميح.

ولفتت الأخيرة الأنظار بظهورها من دون حجاب بالكامل. وأطلق هذا موجة واسعة من التعليقات التي ركزت على جمالها.

ورغم هذا لم تنج الزوجة من الكثير من الانتقادات التي تناولت قضية نزعها الحجاب. وجاء في التعليقات: “صار بالناس أعوذ بالله كل شوي أحد شال الحجاب” و”دخيل الله على هالكم شعراية يلي طلعوا لو ضليتي متحجبة أحلى” و”كانت بالحجاب أحلا”.

ويشار إلى أن أسماء ظهرت للمرة الأولى من دون الحجاب منذ عامين لكنها استبدلته بقبعة. وكان ذلك خلال الاحتفال بيوم ميلاد زوجهامع فريق عمل مسلسل “طاقة القدر”. وأثارت حينها موجة من الانتقادات.



ويشار إلى أن الفنان أحدث ضجة في أوساط المتابعين منذ أيام قليلة بعد نشر فيديو ظهر فيه وقد تعرض لإصابة في يده.

وبدا وهو يعزف على البيانو فيما لُفّت تلك اليد بالشاش والجص الطبي. وتعليقاً كتب: “شغل جبس ‏عالي بالصلاة النبي” محققاً أكثر من 117 ألف مشاهدة