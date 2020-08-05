تداولت عدة حسابات نشطة علي مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للنجم السوري “سامر المصري” بطل “مسلسل باب الحارة” الشهير ، والمعروف بشخصية العقيد “أبو شهاب” لدي الجمهور، صورة له مع زوجته الفنانة المعتزلة “نيفين عزام” التى خطفت الانظار بجمالها في أحدث ظهور بعد غياب دام طويلاً عن الساحة الفنية .

يُشار إلي أن سامر المصري تزوج من الفنانة المعتزلة نيفين عزام في عام 1996، ولديه منها “عمر” و”ياسمين”، و“ورد” الذي يملك شركة للإنتاج تحمل اسمه، وفي تصريحات خاصة أكد النجم السوري انه سعيد بعائلته التي يعتبرها أغلى ما في الوجود ، ومثنياً على صبر زوجته التي رافقته في كل ايامه العصيبة والناجحة ووصفها بالإنسانة الصبورة جداً، وبأنها سيدته في كل يوم وحبه لها سيبقى ابدي.

وفي سياقٍ آخر، أطل الفنان سامر المصري مؤخراً كضيف في “برنامج وطن الأعياد” الذي يُعرض علي قناة أبو ظبي الفضائية، وتطرق الحديث مع المصري حول عدة مواضيع، أبرزها كان تصريحه بأنه يُفضل شخصية “أبو جانتي” الذي قدمها من خلال مسلسل كوميدي يحمل ذات الأسم، ووصف حينها بملك التكسي أو اللانسر، حيث صرّح الفنان أن هذا الدور هو الدور الأقرب إليه، أكثر من دور “أبو شهاب” رغم أنه نال شهرة واسعة من خلاله محلياً وعربياً.

وعلي الصعيد الفنى، شارك النجم السوري سامر المصري فى الدراما الخليجية خلال شهر رمضان الماضى من خلال”مسلسل الحرملك 2″ بمشاركة جمال سليمان، نادين خورى، باسم ياخور، سولاف معمار، درة، هبة نور، قيس شيخ نجيب، جينى اسبر، رنا أبيض، أحمد الاحمد، قاسم ملحو وعدد آخر من نجوم الدراما العربية وتأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر اسحق.