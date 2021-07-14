خرجت زينب الموسوي، الزوجة الاولى للفنان الكويتي شهاب جوهر، عن صمتها بعد الاعلان امس عن زواج طليقها من الفنانة الكويتية الهام الفضالة.

فقد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي سكرين شوت من حسابها قالت فيه: “يا رب صبرني.. اللهم اجبر كسر قلبي.. دعواتكم لي.. لك الحمد ولك الشكر يا الله”.

وبمراجعة حساب زينب الموسوي على انستغرام يتبين وجود صور لاولاده حيث علقت على احدها بالقول “هم سعادتي فيارب احفظهم لي ”.

كما ان هناك العديد من الصور والفيديوهات لشهاب جوهر حيث علقت على احدها متغزلة به كاتبة: “عشق موت”.

وكانت قد ظهرت الممثلة الكويتية ​إلهام الفضالة​ امس لأول مرة مع زوجها الممثل الكويتي ​شهاب جوهر​ بمقطع فيديو، اشارت فيه الفضالة الى انها كانت قد تطلقت سابقا من أجل بناتها، وتكتمت على الأمر، مضيفة انه تمت خطوبتها على جوهر في شهر حزيران الماضي، اذ انه عندما تأكد انها كانت انفصلت عن زوجها الأول، تكلم معها في الموضوع، وبعدها تم النصيب.

واضافت إلهام : “نحنا مشينا بطريق الحلال”.وتابع جوهر: “نحنا مشينا عأعرافنا وأصولنا، وانا عندي عيالي نحافظ عليهن، ومستحيل نضحي بأبنائنا،”.وقد شكّل زواجها ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.