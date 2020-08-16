كثيرا من الناس لا يعرفون أن الفنان السوري “عابد فهد” متزوج منذ 17 عام من الإعلامية والصحفية السورية “زينة يازجي”، التى دائما ما تخطف الأنظار بجمالها النادر وبملامحها الأوروبية عند ظهورها في المناسبات مع زوجها، أو من خلال الصور التى يشاركانها عبر حسابتهما الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

يُشار إلي أن الفنان عابد فهد البالغ من العمر 56 عاماً، تزوج من الإعلامية “زينة يازجي” عام 2002، وأنجبا ابنتهما الأولى “ليونا” وبعدها أنجبا ابنهما الثاني “تيمي”، كما يحرص الفنان السوري دائماً على التأكيد قوة روابطه العاطفية والإنسانية بزوجته برغم عدم حبه لارتداء خواتم الزواج، موضحاً أنه يأخذ رأيها في أي عمل يتم عرضه عليه. وأنها الداعم الأكبر له في حياته وفي مشواره الفنى .

في سياقٍ آخر، احتفلت الإعلامية زينة يازجي، في شهر إبريل الماضي بعيد ميلادها مع زوجها النجم عابد فهد عن طريق المراسلة بالفيديو بسبب عدم قدراتهما على احياء المناسبة برفقة بعضهما لفرض حظر الطيران، حيث توجد زينة في دبي مقر عملها، بينما كان زوجها يتواجد فى لبنان، ونشرت يازجي فيديو على حسابها الخاص بموقع “إنستجرام”، وزوجها يغنى لها ” happy birthday عبر الفيديو وترد عليه بتأثر لعدم وجودهما بجانب بعض في هذه المناسبة العائلية.

وعلقت زينة يازجي على الفيديو قائلة: ” الله يقرب البعيد غريبة هذه الدنيا! و غريب قدرتنا على التأقلم، و تحويل الألم الى أمل. عيد ميلادي في زمن التباعد الاجتماعي والكورونا. كان مزيجا غريبا من المعايدة عن بُعد والاحتفالات الرقمية. عابد محجوز في لبنان حيث كان في تصوير “مسلسل الساحر” وتم ايقاف التصوير ولكن ايضا الطيران”.