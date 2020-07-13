تداول عدد من الحسابات النشطة علي مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة لـ “كوليت بولس” زوجة الفنان اللبنانى “عاصي الحلاني” كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، يرجع تاريخها إلي 31 عاماً حين توجت ملكة جمال لبنان لسنة 1989 .

ففي أواخر الثمانينيات، انُتخبت الحلاني ​ملكة جمال لبنان​ لتتربع على عرش الجمال والأنوثة، حيث لفتت الأنظار إليها منذ ظهورها الاول مما جعل مقاييس الجمال في المسابقة ترتفع بشكل كبير. وبعد مرور حوالي 31 عاماً على انتخابها، لا تزال بولس تعد إحدى أجمل سيدات المجتمع اللبناني وأكثرهنّ تألقاً وجاذبيةً.

يُذكر أن كوليت بولس الحلاني، هي عارضة أزياء لبنانية. وزوجة المطرب عاصي الحلاني ولدت في بيروت من عائلة مسيحية مارونية تزوجت من الفنان عاصي الحلاني، حيث تعرفا بعدما شاركته في كليب أغنيته “واني مارق مريت”، فنشأت علاقة اعجاب وحب بينهما، تكللت بالزواج عام 1995م، وأنجبت منه 3 أولاد: الوليد، ماريتا، دانا. زواج كوليت وعاصي جاء غريبا فعاصي ينتمي إلى عائلة مسلمة من بعلبك وكوليت من عائلة مسيحية وهو من الزواجات المختلطة في العالم الفني .