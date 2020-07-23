نشرت شركة غولدن المنتجة لـ”مسلسل طبق الأصل” الذي يشارك في بطولته النجم السوري “عباس النوري” مقطع فيديو أثناء زيارة زوجته الكاتبة “عنود الخالد” لكواليس تصوير المسلسل، ورَدّاً على الشائعات التى ترددت مؤخراً حول انفصالهما. لتقوم الكاتبة بزيارة مكان التصوير لمساندة زَوجها الذي يُواصِل تصوير مشاهده في هذا العمل الجديد.

وكانت قد احدثت ضجةً كبيرة بعدما نُشر خبر الانفصال عبر الحساب الخاص بالكاتبة عنود الخالد على موقع “فيسبوك”، وهو ما استدعى تدخل الفنانة “شكران مرتجي” في البداية التي علقت على صفحتها الرسمية قائلة: “تلفون الغالية عنود الخالد مسروق يعني لا تصدقوا شي. إشاعة”. ثم أكدت هذا الأمر عنود بنفسها وكتبت على صفحتها: “يا جماعة تلفوني مسروق واللي سرقو عم يخبص عالفيس بوك وما بعرف شو كان عم يرد عليكم عالواتس أب هلأ لقدرت رجع صفحتي عالفيسبوك و الواتس أب جاري الترجيع”.

زوجة عباس النوري تزور مكان تصوير “مسلسل طبق الأصل”

الفنان عباس النوري وزوجته الكاتبة عنود الخالد

يُشار إلي أن “مسلسل طبق الأصل” مؤلف من عشر حلقات مليئة بالتشويق والغموض، من تأليف وسيناريو وحوار سلام الكسيري وإخراج علي محيي الدين علي، وبطولة نخبة من النجوم على رأسهم عباس النوري وميلاد يوسف ونور علي وهبة نور وفايز قزق وهبة زهرة ورشا ابراهيم وعهد ديب ومحمد خير الجرّاح وجلال شمّوط ومحمد قنوع واندريه سكاف وغيرهم.