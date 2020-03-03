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زوجة قصي خولي تثير الجدل من جديد.. فماذا قالت؟

بواسطة -
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kosai madiha

أطلّت زوجة الممثل السوري ​قصي خولي​، التونسية ​مديحة الحمداني​، من جديد، لتؤكد أن الأزمة لم تنته بعد على الرغم من إعتراف قصي بزواجه وتصريحاته التي أدلى بها بأن مديحة تكون أم طفله، والتي يكُّن لها كل الاحترام والتقدير، بعد مرور أيام على نشرها فيديو ظهرت فيه منهارة، وكشفت فيه أنها تتعرض للتنمر منذ العام تقريباً.

 

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“Be who you are and say what you feel, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind.” – Bernard M. Baruch

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ونشرت الحمداني عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة جديدة لها وأرفقتها بمقولة شهيرة للخبير المالي الأميركي برنارد باروخ، جاء فيها: “كن ما أنت عليه وقل ما تشعر به وذلك لأن الذين يهتمون لا يهمون والذين يهمون لا يهتمون”.

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