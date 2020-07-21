كشف النجم المصري “كريم عبد العزيز”، لأول مرة عن دور زوجته “هايدي سرور” في حياته أثناء استضافته في لقاء تلفزيونى سابق مع الإعلامية “إسعاد يونس”، بـ “برنامج صاحبة السعادة”، المذاع على شاشة DMC، حيث تحدث عن دور زوجته في حياته حين بدأ حديثه عنها بوصلة من الغزل عبر فيها عن امتنانه لكل لحظة عاشا فيها معاً.

ومن المعروف أن الفنان كريم عبد العزيز لا يحب التطرق كثيراً إلي حياته الشخصية سواء عبر السوشيال ميديا أو بالبرامج، لكنه مؤخراً أصطحب زوجته لحضور العرض الخاص لـ “فيلم نادي الرجال السري” الذي قام ببطولته في عام 2019، مما دفع الجمهور لمقارنة صورهما معاً في هذا الظهور النادر ، وبين صورهما قبل14 عاما في حفل زفافهما، مؤكدين أن ملامحهما قد تغيرت بشكل كبير.

يُشار إلي أن الفنان كريم عبد العزيز تزوج مرتين، الأولى من الصحفية “سماح غنيم” في عام 2002، لكن زواجهما لم يستمر حيث انفصلا في العام التالي، وتزوج للمرة الثانية من “هايدي هاني سرور” ابنة النائب السابق في مجلس الشعب المصري هاني سرور ولديه منها ابنة اسمها “ملك” وولد اسمه “علي”.

صورة من حفل زفاف كريم عبد العزيز وزوجته عام 2006

وعلي الصعيد الفنى، يستعد الفنان كريم عبد العزيز حالياً لبطولة “فيلم كيرة والجن”، حيث كشف المؤلف أحمد مراد عن تحضيرات الفيلم، ونشر صوراً من الكواليس شهدت ظهور الفنان كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري وسيد رجب، عبر حسابه الرسمي بـ إنستجرام، وعلّق قائلاً: “فيلم كيرة والجن.. إنتاج سينرجي فيلمز.. كواليس تحضير”.

الفيلم يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924.