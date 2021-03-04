أعلنت ” رانيا أبو النصر ” زوجة الفنان المصري ” ماجد المصري ” عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد في منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام من خلال خاصية الاستوري .

فكتبت قائلة : ” أنا كورونا بردو بقالى 6 أيام .. بس بجد أد إيه الكورونا أصيلة وقسمتها بالعدل ما بينا .. قبل كده جوزى وبنتى مع بعض ودلوقتى أنا وإبنى مع بعض ” .

وتابعت زوجة ماجد المصري : ” عايزة إيه يا كورونا بقى مننا بالظبط .. ارحمينا الرحمة حلوة يا أختى .. كده كتير ” .

يذكر أن ” آدم ” نجل ماجد المصري كان قد كشف عن إصابته بالفيروس يوم الثلاثاء الماضي بعد خضوعه لمسحة كورونا والتي جاءت نتيجتها إيجابية .