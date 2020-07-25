تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، مجموعه من الصور شهدت ظهور “نوران طلعت” زوجة الفنان “محمد إمام” واستطاعت أن تسرق الأنظار من الجميع، بإطلالتها وجمالها الناعم، خاصة وأنها قليلة الظهور معه لتلفت الانتباه بقوة فور تداول تلك الصور.

يُشار إلي أن نوران من خارج الوسط الفني، وتبلغ من العمر 29 عامًا، وهي من مواليد الـ19 من يناير/كانون الثاني 1989، وهي ليست ابنة للفريق صدقي صبحي كما أشيع في الفترة الماضية، كما أنها أيضا لا تمت بقرابة لرجل الأعمال إيهاب طلعت، وهي ابنة مهندس استشاري توفي قبل 15 عامًا.

الفنان “محمد إمام” وزوجته أثناء حتفالهما بعيد ميلادها

صوره تشهد ظهور محمد عادل إمام وزوجته نوران طلعت

ويُشار إلي أن الفنان محمد عادل إمام أحتفل بزفافه على نوران طلعت بعد خطوبة دامت 4 سنوات، مساء الثلاثاء 29 أغسطس عام 2018، في فيلا والده الفنان عادل إمام بالساحل الشمالي. ورزقا في العالم التالي من الزواج بإبنة أسموها “خديجة” .

محمد إمام وزوجته مع بعض الأصدقاء

وعلي الصعيد الفني، يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد إمام السينمائية بطولة “فيلم لص بغداد” وشاركه كل من: فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة وأحمد رزق، الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، الفيلم من إنتاج سينرجي فيلمز.