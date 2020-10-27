شارك الفنان المصري “مصطفي قمر” متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة رومانسية له مع زوجته التى خطفت الأنظار إليها لجمالها الأوروبي ونعومة ملامحها، وهذا ما تضمنته تعليقات المتابعين ومحبي الفنان مصطفي قمر.

حيث ظهر مصطفي قمر من خلال الصورة في أحضان زوجته وهو داخل أحد السيارات أثناء ذهابه للمشاركة في فاعليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، الذي تقام فاعليات دورته الرابعة، حيث من المقرر أن يحيي مصطفي قمر حفلا غنائيا كبيراً هناك .

مصطفي قمر وزوجته

في سياقٍ آخر، حل النجم مصطفي قمر برفقة ابنه الممثل الشاب تيام قمر ضيفين على “برنامج معكم منى الشاذلي” المذاع على شاشة «سي بي سي»، حيث صرّحا بالعديد من الأسرار الأسرية عن علاقة الإبن بإبنه وأن علاقتهما ليست عادية بين الوالد وابنه الأكبر، بل تعدت لتكون علاقة صداقة بينهما، كما كشف أيضاً قمر عن حبه لبلده الثانية الإسكندرية، فيما صرح تيام عن أسرار مراهقته وهروبه من مدرسته من أجل دخول أحد أفلام محمد رمضان.

وعلي الصعيد الفنى، طرح مصطفي قمر مُؤخّراً أغاني ألبومه الجديد «لمن يهمه الأمر 2» الذي يضم 7 أغانٍ وهي: «مسافر» و«عجوز في المدينة» و«دقى عودك» و«حبك على جبيني» و«سوسنة» و«حنونة» و«هغنيلك»، عبر قناته الرسمية على يوتيوب. كما تعاون قمر في هذا الألبوم مع عدد كبير من الشعراء وملحن واحد فقط، إذ لحّن قمر بنفسه عدداً من أغاني ألبومه، وشاركه أشرف السرخوجلي بتلحين عدد من الأغنيات أيضاً. والألبوم بشكل كامل من توزيع مصطفي قمر.