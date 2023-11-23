احتفل الممثل اللبناني نيقولا معوض بعيد ميلاد زوجته الأوكرانيّة مادلين، ونشر مقطع فيديو مميّز عبر إنستجرام في هذه المناسبة.

وظهر كلّ من نيقولا معوّض وزوجته مادلين وابنتهما سييان في الفيديو الجديد، ويتوسّطهم قالب حلوى.

نيقولا معوض يحتفل بميلاد زوجته

ودوّن نيقولا معوّض رسالة جاء فيها “في عيد ميلادك، أتمنّى لك المزيد من السعادة، التحديات، الحب، والحياة معك.. أمس واليوم وغدًا، أحبك وأشكر الله على وجودك في حياتي”.

نيقولا معوض بطل “العشق الممنوع” بنُسخته العربية؟

من ناحية أخرى، وبعد تداول أخبار عبر السوشيال ميديا تتعلق بأسماء أبطال النسخة المعربة من المسلسل التركي “العشق الممنوع” نفي نيقولا معوّض الخبر والذي قيل أنه سيلعب دور (مهند) الذي لعبه كيفانش تاتليتوغ وجسد من خلاله شخصية (بهلول) “.

ومن الأسماء العربية التي رشحت وتمّ الحديث عنها للنسخة العربية حيث تم تداول بعض اسماء من نجوم الدراما السورية والعربية دون تأكيد رسمي من أي جهة منتجة للعمل، وقيل أن سلمى المصري ستلعب شخصية (فيروز خانم)، كما ستلعب دلع نادر شخصية (نهال)، وتمّ تداول أن كندة حنا ستحل مكان بيرين سات بشخصية (سمر).

قصة مسلسل العشق الممنوع

مسلسل العشق الممنوع هو مسلسل تركي تدور أحداثه حول رجل الأعمال عدنان بيك زياكيل (سلجوق يونتام) الذي يرغب بالزواج بعد مرور 11 سنة على وفاة زوجته وأم ولديه نهال ومراد من سمر يوري أوغلو (بيرن سات) الشابة الحسناء التي تنتمي إلى عائلة مرموقة، إلا أنها تصغره في السن بكثير، لتنتقل إلى العيش معه في القصر، حيث يعيش قريبه مهند (كيفانش تاتليتوغ) ومربية أبنائه وبعض الخدم، ثم تتوالى الأحداث لتحدث العديد من المشكلات التي تغير سير حياتهم.

يُذكر أنّ “العشق الممنوع” هي واحدة من أشهر الروايات التركية عالمياً، كتبها خالد ضياء أوشاقلي ما بين عامي 1899 و1900، وقُدّمت درامياً بالاسم نفسه، وعُرضت للمرة الأولى تلفزيونياً في السبعينات.

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