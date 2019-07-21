زوجة وابنة ادوارد يثيران حيرة متابعيه.. والسبب؟

نشر الفنان المصري إدوارد صورة جديدة لزوجته وابنته ماريا، واصفا اياهما بالـ”قمرين”.

وقد علق إدوارد على الصورة التي نشرها عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلا “القمرين.. زوجتي وبنتي”.

غير ان الصورة أثارت حيرة متابعي ادوارد وتساءلوا “من تكون ابنته ومن تكون زوجته” فيما تساءلت فاطمة: “مين زوجتك ومين بنتك”.. وعلقت مريم “يا راجل.. طيب فين البنت وفين أمها بجد”.

ورد محمد نور: “يا عم إدوارد إنت بتضحك علينا.. الـ2 شكلهم بناتك أصلا ربنا يخلي”.