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زوجة وابنة ادوارد يثيران حيرة متابعيه.. والسبب؟

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نشر الفنان المصري إدوارد صورة جديدة لزوجته وابنته ماريا، واصفا اياهما بالـ”قمرين”.

وقد علق إدوارد على الصورة التي نشرها عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلا “القمرين.. زوجتي وبنتي”.

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القمرين ❤️❤️ زوجتي وبنتي @viviansamy_ @mariaedward_

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غير ان الصورة أثارت حيرة متابعي ادوارد وتساءلوا “من تكون ابنته ومن تكون زوجته”  فيما تساءلت فاطمة: “مين زوجتك ومين بنتك”.. وعلقت مريم “يا راجل.. طيب فين البنت وفين أمها بجد”.

ورد محمد نور: “يا عم إدوارد إنت بتضحك علينا.. الـ2 شكلهم بناتك أصلا ربنا يخلي”.

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