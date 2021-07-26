فاجأت الفاشينيستا زينب فياض متابعيها عبر خاصية “الستوريز” الملحقة بحسابها في تطبيق «إنستجرام» بصورتين ظهر فيهما زوجها للمرة الأولى عبر صفحتها الرسمية بعد الشهرة التي حظيت بها، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة بين متابعيها.

ونشرت الإبنة الوحيدة للنجمة اللبنانية ” هيفاء وهبي “، صور زوجها مع إبنتهما الصغري للاحتفال بمناسبة عيد ميلاده، ولفت الأنظار بعطفه ووسامته وحُسن معاملته لطفلتيه حيث ظهر في صورة وهو يقبّل إبنته الصغيرة.

كما وجهت الفاشينيستا زينب فياض رساله لزوجها، في صورةٍ أخري له مع إبنتهما الكبري، وعلّقت على الصوره قائلة: “وابتدا عمري من يوم م أنا قابلتك زوجي حبيبي، معاك عشت أحلى دنيا أنا وانت”،

ورغم أنها المرة الأولى التي يظهر فيها زوجها في العلن بصور واضحة، تحرص زينب دائماً على إبعاده عن السوشيال ميديا ولا تكشف عن اسمه، وأشاد جمهورها ومتابعيها بتلك الصور وتفاعلوا معها وتغزلوا بوسامته متمنين لهم السعادة الدائمة.

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يُذكر أن زينب فياض كشفت الشهر الماضي عن خضوعها لعملية تجميل في أنفها لتغيير شكله، ونقلت التطورات الحاصلة بعد التجميل في بعض الصور التوضيحية لتبيان الفارق بين الشكل السابق والجديد.

ونشرت زينب فياض فيديو لها على حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام مستخدمة فيه بالأغنية الشهيرة “A-a-ay”، التي يستخدمها الجميع في تطبيق “تيك توك“، للانتقال من مكان إلى آخر في لحظة لاستعراض شكل أنفها بعد عملية التجميل والسخرية منها.

واستخدمت ابنة هيفاء وهبي الأغنية للانتقال من المشتفى بعد عملية التجميل إلى مكانها الحالي، وعلقا ساهرة: “المفروض هالفيديو بيعملوا.. وبعدها بيصيروا بالمالديف بس هيك صار معي بوقتها… يلا عقبال الـA-a-ay الجاي شوف النتيجة وسفرة بتفشّ الخلق”.

ونشرت «زينب» فيديو لها عبر حسابها بموقع وتطبيق “انستجرام” ومازالت أثار العملية واضحة بشكل كبير على وجهها وتضع القطن والشاش الجراحي على أنفها.

وعلقت «زينب» كاتبة:”لكل حدا اتطمن وسأل عني هيدا الشي كتير بيعني لي الحمدلله انا صرت احسن الله لا يحرمني محبتكم يا عيلتي الكبيرة، وطبعاً شكرًا من قلبي للدكتور منذر العجمي اللي سوى لي العملية في الكويت”.

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