اختارت بعض نجمات العالم العربي الزواج من رجالاً اعتبروا الأكثر وسامة على الإطلاق بسبب صورهم المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كشفت مدى الوسامة التي يتمتعون بها. بل ووصل الأمر لأنهم أصبحوا يتنافسون على لقب الأكثر وسامة وجاذبية بين الأزواج، حيث أن هذا الأمر أصبح محط أهتمام العديد من المتابعين و روّاد السوشيال ميديا والكثير من الحسابات والمواقع الفنّية، التى دائما ما تستعرض أخبارهم وتضعهم في مقارنات حول الأكثر شهرة ووسامة .

وهذا ماحدث مع الفنانة المصرية “إنجي المقدم”،حين شاركت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بمجموعة من الصور لها برفقة زوجها رجل الأعمال الليبي “طلال سويحلي”، الذي أستطاع أن يلفت أنظار عدداً كبيراً من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بهما كثنائي .

يُشار إلي أن الفنانة إنجي المقدم متزوجه من رجل الأعمال الليبي “طلال سويحلي” ، وذلك بعد قصة حب جمعت بينهما منذ الجامعة، وتم الزفاف في عام 2001، ولديها إبنين هما :”جنا” الإبنه الكبري وعمرها 16 عاماً و”أحمد” الإبن الأصغر وعمره 9 سنوات.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن الفنانة إنجي المقدم تعاقدت على المشاركة في الجزء الثاني من “مسلسل الاختيار” ويشاركها البطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، وتوقف التصوير مؤخرا بسبب وفاة عم الفنان كريم عبد العزيز، ومن بعده رحيل أحد أبطال العمل النجم هادي الجيار. علي أن يتم إستئناف التصوير في الأيام القليلة المقبلة.

المسلسل يسلّط الضوء بهذا الجزء على فترة 2012 و2013 وحتى 2020، ولكن من زاوية لا يعرف عنها الناس شيئاً، وبحسب ما صرّح به سابقاً المخرج ​بيتر ميمي​ وقال إنه سيسلّط الضوء على شهداء وزارة الداخلية. العمل من بطولة كريم عبد العزيز​ و​إياد نصار​ و​أحمد مكي​ و​أحمد داش​ وبشرى وغيرهم من الممثلين. جدير بالذكر أن الجزء الأول من المسلسل حقق نجاحاً كبيراً حين عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نسبة مشاهدة عالية جداً.

وكان آخر أعمال الفنانة إنجي المقدم الفنية “مسلسل لعبة النسيان”، والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2020، وهو من بطولة دينا الشربيني بجانب كل من أحمد داود والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.