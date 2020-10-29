رد المخرج المصري محمد خضر، زوج ياسمين ابو النجا ابنة الفنانة نجلاء فتحي، على الانتقادات الواسعة التي طالته بسبب صورتهما في مهرجان الجونة وهو يحمل حذاء زوجته،.

=. وكتب “محمد خضر” في تدوينة عبر حسابه على الفايسوبك: “عندي بس تعليقين صغيرين عايز أقولهم لمن يهمه الأمر، بالنسبة للصورة بتاعتي أنا ومراتي، الصورة دي اتاخدت وإحنا مروحين الساعة 1:30 صباحاً من حفل الافتتاح (مش وإحنا داخلين حفل الافتتاح) أكيد مش هدخل حفلة شايل جزمة مراتي وماشي”.

وتابع: ” بعد 6 ساعات من الحفل، وإحنا خارجين باب الخروج كان زحمة وكل الناس خارجة منه (فنانين وغير فنانين ومصورين وكاميرات فيديو).. ومراتي أكيد بعد 6 ساعات رجلها تعبت زي أي واحدة رجلها بتتعب في أي فرح.. فقلعت الجزمة! فمن الطبيعي ومن الرجولة ومن الأدب إن أنا اللي انزل أجيب الجزمة (مش هخلي مراتي توطي وسط الناس أكيد) ودي لا حاجة تعييني ولا تقلل مني”.

واستطرد المخرج: “واحدة شايلة بيتي على راسها 15 سنة، مش هاشيل جزمتها 15 دقيقة؟ المهم ضربت بعيني لقيت ممر السجادة الحمرا مفتوح وفاضي قولت لها ياللا نخرج من هنا أسرع، ولقينا المصور العزيز محمد حامد بيطلب مننا صورة فاوقفنا 3 ثواني بالظبط.. ابتسمنا واخدنا الصورة وخلعنا.. والراجل تفضل مشكوراً وبعت لي الصورة على الفيسبوك وبصراحة الصورة لذيذة.. ولما حطيتها عندي لقيتها بيتعمل لها شير روحت قافلها للأصدقاء فقط بس كدة”.

وتابع: “الناس اللي بتسأل أنا ازاي في المهرجان بعد المشاكل أنا بفضل ربِنَا وبفضل دعواتكم أعلنا السنة اللي فاتت عن عقد تصالح مع محمد، وأخدت حقوقي وبقيت ضيف شرف المهرجان كل سنة والسنة ديه اسمها سنة الصلح خير، وديه تاني سنة ليا في المهرجان كا ضيف شرف انا ومراتي.. وشكرت عندي عالفيسبوك كل الناس اللي وقفوا جنبي وتمنياتي بالتوفيق لمهرجان الجونة”.