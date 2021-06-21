روت الفاشينيستا خلود في مقطع فيديو تفاصيل لحظات مرعبة عاشتها بسبب ابنتها ليان، مؤكدة أنها كادت أن تتعرض لحادث غرق بسبب غلطة ارتكبتها في المنزل.

وشرحت خلود من خلال مقاطع فيديو ما حصل في منزلها عبر تطبيق “سناب شات”، قائلةً: “بينما كنت أنا وزوجي أمين نستعد للتوجه إلى السرير للنوم، غيّر رأيه وأراد الذهاب إلى غرفة الجلوس ليعثر على ليان وهي تمشي باتجاه المسبح”.

وأوضحت أن الطفلة استيقظت في حوالى الرابعة فجراً وغادرت غرفتها واتجهت نحو المسبح، وكان الباب مفتوحاً، وقد اكتشف أمين ذلك قبل وصولها إلى الباب.

وأضافت خلود أنها هي المسؤولة عن هذا الخطأ، لأنها بعدما حصلت على حوض أسماك كهدية، تركته في المسبح ولم تغلقه، ولكن أمين استطاع أن يلحق بالطفلة لينقذها قبل نزولها إلى المسبح وربما من الغرق لا قدّر الله”.

وأضافت: “لو لم يترك أمين غرفة النوم في تلك اللحظات لآلت الأمور إلى أشياء أخرى، وكأن شيئاً ما ألهمه للنزول كي ينقذ ليان”.