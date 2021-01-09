اختارت بعض نجمات العالم العربي الزواج من رجالاً اعتبروا الأكثر وسامة على الإطلاق بسبب صورهم المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كشفت مدى الوسامة التي يتمتعون بها. بل ووصل الأمر لأنهم أصبحوا يتنافسون على لقب الأكثر وسامة وجاذبية بين الأزواج، حيث أن هذا الأمر أصبح محط أهتمام العديد من المتابعين و روّاد السوشيال ميديا والكثير من الحسابات والمواقع الفنّية، التى دائما ما تستعرض أخبارهم وتضعهم في مقارنات حول الأكثر شهرة ووسامة .

وهذا ماحدث مع خبيرة التجميل والإعلامية اللبنانية “جويل مردينيان”،حين شاركت عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بمجموعة من الصور لها برفقة زوجها رجل الأعمال “كمال قدورة”، الذي أستطاع أن يلفت أنظار عدداً كبيراً من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بوسامتة اللافته.

يُذكر أن جويل مردينيان تزوجت مرتين، أنجبت في الزواج الأول ابنها “بايلي”، وفي المرة الثانية تزوجت من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة، وأنجبت إبنتها “إيلا صوفيا” كما تبنت طفلا صغيراً أسمته “نيثن مارك” منذ فترة.

في سياقٍ آخر، كشفت الإعلامية وخبيرة التجميل جويل مردينيان عن عمرها الحقيقي احتفالا بعيد ميلادها،وقالت جويل في تصريح لبرنامج mbc trending إنها أتمت اليوم عامها الـ 45، مشيرة إلى أنها تنتظر هدية من زوجها وهي حقيبة يد من نوع معين سيسافر خصيصًا إلى مدينة كان بفرنسا ليشتريها لها.

كما أوضحت جويل مردينيان خلال اللقاء، أن أمنيتها أن تعيد أسرتها تجربة التبني، وتريد أن تتبنى طفلة هذه المرة بعد تبني ولد خلال العامين الماضيين، لافتة إلى أنها لا زالت تعاني بسبب أوراق ابنها بالتبني، ولكنها تحلم بإعادة هذه التجربة خاصة أن عمرها يكبر وتريد أن تتبنى خلال هذه السنة أو السنة المقبلة على أقصى تقدير.

جويل هي خبيرة تجميل وإعلامية لبنانية تقدم “برنامج جويل” على قناة Mbc. كانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي.