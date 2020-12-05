حرصت النجمة المعتزلة حنان ترك طوال الأيام الماضية على نشر صور جديدة بعد فترة غياب طويلة امتدت لعامين منذ حذفها جميع صورها من حسابها بموقع “إنستجرام” عام 2018، وكان أحدثها صورة تجمعها بزوجها وسط الطبيعة، عبر خاصية ستورى “إنستجرام”، وأحدثت تلك الصورة نسب تفاعل كبيرة حيث حرص المتابعين للبحث خلف زوج الفنانة لمعرفة المزيد عنه.

يُشار إلي أن الفنانة حنان ترك تزوجت 5 مرات ، الأولى من رجل الأعمال أيمن السويدي لمدة شهر، والثانية من خالد خطاب لديها منه ولدان هم “آدم ويوسف”، أما الزوج الثالث لحنان ترك، فهو المخرج هادي الباجوري ولم يدم الزواج طويلا، بعدها تزوجت من رجل أعمال سعودي لمدة عام وأنجبت منه “محمد”.

حنان ترك مع زوجها رجل الأعمال المصري محمود مالك

أما عن زوجها الآخير “محمود مالك” الذي أصبح حديث السوشيال ميديا بعد ظهوره الأخير، فلديها منه “مريم ومنى”. وتعد تلك الزيجة للفنانة حنان ترك هي الزيجة الأكثر أثارة للجدل، حيث أنها متزوجه من رجل الأعمال المصري “محمود مالك”، شقيق القيادي الإخواني حسن مالك، واعتزلت حنان بعد هذه الزيجة العمل الفنى .

الفنانة المعتزلة حنان ترك برفقة زوجها محمود مالك وإبنتهما مريم

كما نشرت الفنانة المعتزلة حنان ترك مؤخراً صورة جديدة لها على موقع “تويتر” مصحوبة بتعليق: “عِندما نسّتيقظ صٓباحاً وقد رُزقنا الله يوماً جديداً، لِنحيا، لِنفكر، لِنحب..فلنجعل أول كلِمه لنا.. الحمد لله”. ولاقت تلك الصورة تفاعلاً كبيراً بين النشطاء، وتداولتها حسابات نشطة علي منصات السوشيال ميديا

يُذكر أن الفنانة حنان ترك كانت قد قررت ارتداء الحجاب في عام 2006، واستمرت في عملها بالفن وقدّمت مسلسلات “أولاد الشوارع”، “هانم بنت باشا”، “نونة المأذونة”، “الأخت تريز”، والذي يعد آخر أعمالها التليفزيونية، في حين كان آخر أفلامها “المصلحة” مع النجمين أحمد السقا وأحمد عز، ولعبت به دور زوجة الضابط حمزة الذي جسده السقا.