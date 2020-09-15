كشف الإعلامي الاردني معاذ العمري زوج الفنانة الأردنية ديانا كرزون سبب استدعائه من قبل قوات الأمن بعد حفل زفافه.

وكتب معاذ العمري عبر حسابه على فايسبوك مساء الإثنين: “إلى بعض الدكاكين الإعلامية الصفراء، أنا هيني هون واستدعائي لمعرفة تفاصيل الزفاف من ناحية الأعداد وتم الكشف من رجال الأمن العام والأمور تمام.. شكراً لنشامى الأمن العام ما قصروا… ترى يا صحافة صفراء استدعاء مش اعتقال وشكراً على المباركة”.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات حفل زفاف الفنانة الأردنية ديانا كرزون، على زوجها الإعلامى معاذ العمرى، وسط دعوات من محبيها، الذى أقيم بحضور عدد قليل من الأهل والأصدقاء بسبب انتشار فيروس كورونا.