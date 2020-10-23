تحدث أحمد العنزي زوج الفاشينستا الكويتية ​سارة الكندري​ عن قضية القبض على زوجته بعد نشرها فيديو جريء لها.

وقال العنزي في فيديو: “أنا وسارة كنا في البيت وجاءنا استدعاء بالنيابة، وبعد أن ذهبنا لهم أبلغونا أن هناك سيدة قدمت شكوى ضد سارة، وأخذوا منا معلومات وطلبوا منا الرحيل، وبعد ذلك خرجنا، وبعد ذلك أوقفنا أحد الأشخاص وطلب منا الانتظار بحجة أن المدير يريدنا، ولم نرى مدير أو غيره، وبعدها جاء لنا نفس الشخص وطلب مني الرحيل وبقيت سارة”.

واضاف العنزي: “أشعر بالصدمة لما يحدث في حياتي، وكل ما أمر به غير جميل، فتارةً ابنتي في النظارة وتارة زوجتي في النظارة وتارةً أنا بنفسي في النظارة، يقولون أنني قمت بتصوير زوجتي، لكن هذا كذب لأنني لو أنا الذي قمت بتصويرها لكنت مُحتجزاً معها، ويقولون أنني خرجت بكفالة، لم أخرج بكفالة لأنه لا يوجد علي قضية أساساً، القضية فقط على سارة”.





