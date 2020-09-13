شارك مصمم الجرافيك السوري نور ياسين متابعيه على “انستغرام” بصورة حديثة جمعته مع زوجته الفنانة والاعلامية الفلسطينية عزة زعرور.

ظهر نور ياسين في الصورة وهو مستلقي على ظهره ورأسه في حضن زوجته وعلق عليها كاتبا: “وجئت ابحث في عينيك عن ذاتي”، فيما ردت عليه عزة بتعليق: “قلبي انا.. عيوني نور”.





فيما علقت متابعة على الصورة قائلة: “عيونها بحر وعيونك جمر يا ويلي.. شيء يطفي شيئ.. أنتو عشق لا ينتهي”.

يذكر أن عزة زعرور من مواليد 26 فبراير 1988 تحمل الجنسية الفلسطينية، بدأت مشوارها الإعلامي بتقديم عدة برامج مخصصة للأطفال أبرزها “بنات و بس”، وبرنامج “فكرها صح” وبرنامج “خطوات ناعمة”، وكانت قد أعلنت عام 2012 عن زواجها من أحمد شما، ثم انفصلت عنه عام 2019، قبل أشهر قليلة من إعلان خطوبتها في نوفمبر 2019 من نور ياسين.