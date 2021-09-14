وجه الممثل ” محمود المهدي ” زوج الفنانة الشابة ” منة عرفة ” تحذير وتهديد شديد اللهجة إلى ” أميرة زايد ” مديرة أعمال زوجته السابقة على خلفية الخلافات التي جمعتهم .

فكتب محمود المهدي في منشور له عبر حسابه على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري : ” أنا مرضتش أفضحك وأنزل كل اللي حصل والحقيقة والقعدة كلها متسجلة .. وقولنا إنك مبقتيش مديرة أعمالها وفي سرقة تمت ومرضتش أقول التفاصيل وأنزل الحاجات ” .

وتابع : ” فرجاء لو عرفت أنك قاعدة تتمسكني وتتكلمي وعاملة مظلومة هنزل كل حاجة .. أنا متقي ربنا بس فكري تجيبي سيرة مراتي تاني صدقيني ما هسكت لك .. اللهم بلغت اللهم فاشهد ” .

يذكر أن منة عرفة كانت قد أعلنت في شهر أغسطس الماضي عن سرقة صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاحتماعي فيس بوك على يد مديرة أعمالها بالتعاون مع الشركة المسئولة عن إدارتها .