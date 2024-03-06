فاجأت الفنانة اللبنانية ميريام فارس جمهورها بمقطع فيديو ظهر فيه زوجها رجل الاعمال اللبناني داني متري، مسلطة الضوء على الجزء الطريف من شخصيته.

ونشرت ميريام مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي جمعتها في منشور ارفقته بتعليق قالت فيه: “المنزل هو المكان الذي يكمن فيه القلب”.

ميريام فارس في مقطع فيديو مع زوجها

وتضمن أحد المنشورات فيديو لزوجها داني وهو يقوم بطلاء أظافرها باللونين الأزرق والوردي.

وقال داني في الفيديو وسط ضحك زوجته: “روقي شوي، فاضية منا هي.. هيدا أصلًا هو مش مزبوط، ظفرك إيه ليكي في شي غلط.”

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل كبير، مبديين اعجابهم بطرافة داني، خاصة و انها المرة الاولى التي يظهر فيها هذا الجانب من شخصيته، في حين انتقد البعض الآخر حديثها، اذ جاء في احد التعليقات: “منو ماخده .. خبريني ياعمي منو ماخده”.

وجاء في تعليق اخر: ” اللي استحو ماتو”.

آخر أعمال المطربة اللبنانية ميريام فارس الغنائية

يذكر أن الفنانة ميريام فارس طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها والتي تحمل اسم “تزلزلها”، عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات “يوتيوب“. الأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع موسيقي حسام الدين، ميكس وماستر طيف عادل.

نجاح كليب قضيها انبساط

والجدير بالذكر ان طرحت المطربة اللبنانية ميريام فارس مؤخرًا أيضا أغنية بعنوان “قضيها انبساط”، على موقع “يوتيوب” والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع ومكس هانى ربيع.

حيث حقق كليب أغنية “قضيها انبساط” النجاح منذ الساعة الأولى التي طرحت فيها الأغنية على موقع “يوتيوب”.

مشاركة ميريام فارس في كأس العالم

ومن جانب اخر، شاركت المُطربة ميريام فارس مؤخرًا فى كأس العالم لعام 2022، وجاء ذلك عن طريق أغنية “توكو تاكا”، والتى جمعتها بمطربة الراب الأمريكية نيكى ميناج والمطرب الكولومبي مالوما.

ميريام فارس تتعرض لإنتقادات

وتعرضت ميريام لانتقادات حادة بسبب طريقة أداءها وملابسها، بعد ظهورها وهى ترقص على طريقة الفنانة العالمية شاكيرا بأغنية تروج لكأس العالم 2022.

وعلى الرغم من تلك الانتقادات؛ إلا أن الأغنية حققت نسب مشاهدة عالية جدًا تجاوزت 118 مليون مشاهدة خلال شهرين منذ طرحها، عبر القناة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

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