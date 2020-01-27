زوج نانسي عجرم يرد على موضوع الاتصالات.. وهذا ما قاله عن الأكاذيب والحقيقة

كرر الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الرد على كل ما ينتشر من أخبار من ومختلف المصادر بشأن قضية اقتحام منزله وإقدامه على قتل المقتحم.

وفي ما بدا أنه تعليق على ما قيل عن اتصال محمد الموسى بعيادته وعن المكالمة التي استمرت لأكثر من 4 دقائق، نشر على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة أرفقها بالتعليق:”أحب الاستماع إلى الأكاذيب عندما أعرف الحقيقة”.

وأحدث بهذا ضجة في أوساط متابعيه الذين أبدى معظمهم تعاطفهم معه خصوصاً معجبي زوجته حيث علق أحد حساباتهم: “أحسنت القول دكتور. رعاك الله أنت وعائلتك الجميلة”.

وجاء هذا بعد التطورات الجديدة التي طرأت مؤخراً على القضية حيث تبين أن القتيل اتصل بعيادته 4 مرات. وكانت قناة MTV اللبنانية أكدت نقلاً عن مصادر مطلعة أن هدف اتصالات الموسى كان الاستعلام عن الهاشم وتكوين معلومات عنه.

ولفتت إلى أنه طلب في أحد الاتصالات موعداً للمعاينة الطبية وأنه تم تسجيل ذلك في برنامج المواعيد في 26 آذار (مارس) 2019.